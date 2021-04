Piazza del Popolo, in 400 operatori sanitari a protestare: “Non siamo cavie!”. (Di domenica 11 aprile 2021) Roma: “Non siamo cavie!” messaggio forte degli operatori sanitari scesi oggi nella Piazza del Popolo. Oggi in Piazza del Popolo vi sono 400 operatori sanitari che protestano contro l’obbligo di vaccinazione. La protesta è gestita ed indetta dal comitato “Di Sana e Robusta Costituzione”, i quali nei vari cartelli e nelle mascherine hanno lanciato il loro messaggio: “Non siamo cavie!”. Nei striscioni invece si legge messaggi quali: “Da eroi e salvatori a untori irresponsabili. siamo sempre gli stessi”, oppure “No all’obbligatorietà, noi siamo dalla parte della libertà”. Sono stati definiti “NO-VAX”, ma non si sa se davvero lo sono o sono ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Roma: “Non” messaggio forte degliscesi oggi nelladel. Oggi indelvi sono 400che protestano contro l’obbligo di vaccinazione. La protesta è gestita ed indetta dal comitato “Di Sana e Robusta Costituzione”, i quali nei vari cartelli e nelle mascherine hanno lanciato il loro messaggio: “Non”. Nei striscioni invece si legge messaggi quali: “Da eroi e salvatori a untori irresponsabili.sempre gli stessi”, oppure “No all’obbligatorietà, noidalla parte della libertà”. Sono stati definiti “NO-VAX”, ma non si sa se davvero lo sono o sono ...

