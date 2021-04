Pagelle Inter-Cagliari 1-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentesima giornata di. Al Meazza successo sofferto ma fondamentale da parte dei nerazzurri, che con Darmian al 75? portano a casa altri tre punti di importanza capitale. I sardi giocano bene ma si arrendono e per la salvezza ora è dura. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Darmian 7.5 (39? st D’Ambrosio sv), Sensi 5.5 (36? st Vecino sv), Brozovic 6.5, Eriksen 6.5 (35? st Gagliardini sv), Young 5.5 (25? st Hakimi 6.5); Lukaku 6, Sanchez 5.5 (24? st Lautaro Martinez 6). In panchina: Padelli, Radu, Ranocchia, Perisic, ...

DARMIAN 6,5: E' attento e sfiora il gol con una botta sul primo palo, ma non riesce a segnare nel primo tempo. Si rifà nella ripresa con un gol pesantissimo.