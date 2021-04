Libia, Sahel e migranti. Draghi ha il compito di convincere l’Europa (Di domenica 11 aprile 2021) Preso dalla campagna vaccinale e dalla necessità di far ripartire le attività economiche, Mario Draghi non ha dato molto peso alle reazioni della parte sinistra della sua maggioranza sull’atteggiamento nei confronti della Libia. “So di essere stato criticato” ha ammesso nella conferenza stampa dell’8 aprile dopo aver detto a Tripoli di essere soddisfatto “per quello che la Libia fa nei salvataggi”. L’ala più a sinistra aveva borbottato in silenzio oppure si era esposta con Matteo Orfini o Nicola Fratoianni che hanno definito inaccettabili quelle parole. Dopo l’incontro con il primo ministro Hamid Dbeibah il presidente del Consiglio aveva specificato che la questione non è solo geopolitica, ma anche umanitaria e che l’Italia è uno dei pochi paesi ad avere corridoi umanitari. Concetto che ha ampliato nell’ultima conferenza stampa ... Leggi su formiche (Di domenica 11 aprile 2021) Preso dalla campagna vaccinale e dalla necessità di far ripartire le attività economiche, Marionon ha dato molto peso alle reazioni della parte sinistra della sua maggioranza sull’atteggiamento nei confronti della. “So di essere stato criticato” ha ammesso nella conferenza stampa dell’8 aprile dopo aver detto a Tripoli di essere soddisfatto “per quello che lafa nei salvataggi”. L’ala più a sinistra aveva borbottato in silenzio oppure si era esposta con Matteo Orfini o Nicola Fratoianni che hanno definito inaccettabili quelle parole. Dopo l’incontro con il primo ministro Hamid Dbeibah il presidente del Consiglio aveva specificato che la questione non è solo geopolitica, ma anche umanitaria e che l’Italia è uno dei pochi paesi ad avere corridoi umanitari. Concetto che ha ampliato nell’ultima conferenza stampa ...

Advertising

andreaugolini90 : @MarcoFlorianMED @Basarab_ @MaragnoThomas @TorciaPolitica Ci si sta allenando con Parigi? Sahel Grecia Cipro. Che s… - Activnews24 : Di Maio a Bamako: «Il #Mali è un partner strategico dell’Italia su molti dossier come la Libia, la gestione dei flu… - FCoticchia : ..Abbiamo un “approccio esteso al fianco sud”, inteso come un “triangolo” (con il Sahel al centro) che va da Corno… - MichelaRoi : RT @armanduplessis: Oggi #Draghi in Libia. 'L’Italia avrebbe il compito di frenare l’espansione turca e russa, favorire il canale con l’Eur… - marcoregni : RT @armanduplessis: Oggi #Draghi in Libia. 'L’Italia avrebbe il compito di frenare l’espansione turca e russa, favorire il canale con l’Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Sahel Italia e Stati Uniti, Di Maio c'è. Con Blinken, Albright e i think tank ...il capo della diplomazia italiana di aggiornare di persona l'omologo statunitense che ha scommesso sulla cooperazione tra Washington e Roma in Libia e negli altri fronti caldi, a partire dal Sahel. ...

Niger, la cooperazione italiana nel Paese crocevia di migrazioni ... in particolare sudanesi scappati dalla Libia in condizioni drammatiche dopo essere fuggiti anni ... tra esse l'Unione Europea (promotrice di un Piano d'urgenza dedicato al Sahel), Unhcr, Aics (Agenzia ...

Il nuovo corso dell'Italia e il vento del Sahel – Analisi Difesa Analisi Difesa Il contrattacco della Merkel: apre a Sputnik e scavalca i Lander Lo stabilimento è di proprietà di R-Pharm, società controllata da Alexej Repik, 41enne imprenditore russo che l’ha rilevata nel 2014. Logico che, una volta di più, come tipico dei momenti più duri la ...

Osservatorio Icsa per la sicurezza nel Mediterraneo “Il Sahel -spiega Alessandro Locatelli ... Si pensi ad esempio all’impiego dei droni in Libia da parte di Ankara, una metodologia bellica già testata dalla Turchia nel contesto siriano”. (AdnKronos) ...

...il capo della diplomazia italiana di aggiornare di persona l'omologo statunitense che ha scommesso sulla cooperazione tra Washington e Roma ine negli altri fronti caldi, a partire dal. ...... in particolare sudanesi scappati dallain condizioni drammatiche dopo essere fuggiti anni ... tra esse l'Unione Europea (promotrice di un Piano d'urgenza dedicato al), Unhcr, Aics (Agenzia ...Lo stabilimento è di proprietà di R-Pharm, società controllata da Alexej Repik, 41enne imprenditore russo che l’ha rilevata nel 2014. Logico che, una volta di più, come tipico dei momenti più duri la ...“Il Sahel -spiega Alessandro Locatelli ... Si pensi ad esempio all’impiego dei droni in Libia da parte di Ankara, una metodologia bellica già testata dalla Turchia nel contesto siriano”. (AdnKronos) ...