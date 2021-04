Alessandra Ambrosio | 40 anni al top anche in amore

(Di domenica 11 aprile 2021) Alessandra Ambrosio compie 40 anni. In passerella da quando aveva 13 anni, oggi Alessandra, secondo Forbes, è una delle modelle più pagate. Ma gli inizi non sono stati facili. La top, all’anagrafe Alessandra Corine Ambrosio (il nonno è di Padova), è nata l’11 aprile 1981 a Erechim, una cittadina nel profondo sud del Brasile. Mamma e papà, che gestivano una pompa di benzina, con i loro modesti guadagni pagarono alla figlia undicenne il primo intervento di chirurgia plastica. Alessandra ha sempre ammesso di non poter sopportare le orecchie a sventola che, ancora bambina, l’avevano fatta bocciare ai suoi primi provini da attrice.

Nata in Brasile l'11 aprile 1981, la supermodella, due figli avuti dall'ex compagno californiano Jamie Mazur, dal 2018 ha ritrovato l'amore con l'imprenditore italiano Nicolò Oddi Alessandra Ambrosio ...La super modella brasiliana spegne 40 candeline l'11 aprile, arrivando a una tappa anagrafica importante in forma smagliante. Snella, tonica e abbronzata al punto giusto. Ma come fa?