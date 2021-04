(Di sabato 10 aprile 2021)all'ora di pranzo di ieri, venerdì 9 aprile 2021, in via Don Zappino, in frazionedi. Ad andare aè stato ildi unadi due paini. I vigili deldel ...

Advertising

EccellenzaOne : Torino – Incendio a Tuninetti di Carmagnola: a fuoco il tetto di una casa, evitati danni peggiori -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Tuninetti

TorinoToday

all'ora di pranzo di ieri, venerdì 9 aprile 2021, in via Don Zappino, in frazionedi Carmagnola. Ad andare a fuoco è stato il tetto di una casa di due paini. I vigili del fuoco del ...all'ora di pranzo di ieri, venerdì 9 aprile 2021, in via Don Zappino, in frazionedi Carmagnola. Ad andare a fuoco è stato il tetto di una casa di due paini. I vigili del fuoco del ...Incendio all'ora di pranzo di ieri, venerdì 9 aprile 2021, in via Don Zappino, in frazione Tuninetti di Carmagnola. Ad andare a fuoco è stato il tetto di una casa di due paini. I vigili del fuoco del ...