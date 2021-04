Uomini e donne, Tina Cipollari assente in studio svela la verità sui rapporti con Maria De Filippi (Di venerdì 9 aprile 2021) Tina Cipollari sta facendo discutere e preoccupare i telespettatori per la sua assenza dalle ultime registrazioni di Uomini e donne, ma anche per un’intervista inedita che lei ha concesso al settimanale Nuovo, in occasione dei suoi venti anni di carriera nel trono over e classico. L’opinionista parla del successo raggiunto in tv proprio grazie alla sua prima apparizione al format sui sentimenti di Canale 5, dove 20 anni fa circa Tina debuttava nei panni di prima tronista nella storia del piccolo schermo. Da lì, la bionda opinionista ha conquistato il pubblico tv con il suo fare misto da diva e al contempo persona vicina della porta accanto, ma nonostante la riconoscenza nutrita per la consorte di Maurizio Costanzo non intenderà chiederle di diventare testimone di nozze. Che la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 aprile 2021)sta facendo discutere e preoccupare i telespettatori per la sua assenza dalle ultime registrazioni di, ma anche per un’intervista inedita che lei ha concesso al settimanale Nuovo, in occasione dei suoi venti anni di carriera nel trono over e classico. L’opinionista parla del successo raggiunto in tv proprio grazie alla sua prima apparizione al format sui sentimenti di Canale 5, dove 20 anni fa circadebuttava nei panni di prima tronista nella storia del piccolo schermo. Da lì, la bionda opinionista ha conquistato il pubblico tv con il suo fare misto da diva e al contempo persona vicina della porta accanto, ma nonostante la riconoscenza nutrita per la consorte di Maurizio Costanzo non intenderà chiederle di diventare testimone di nozze. Che la ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - carlaruocco1 : Al di là della gaffe diplomatica, non si tratta solo di #istituzioni e #politica, anche ad una riunione di condomin… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - CorriereCitta : #Isabella di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, che lavoro fa, Biagio e Riccardo #uominiedonne - MattiaGallo17 : RT @vfeltri: Laura Boldrini è malata e confessa di avere paura. La paura è un sentimento nobile che accomuna tutti gli umani, di sinistra e… -