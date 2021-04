Temptation Island, Speranza Capasso: “Non sono così infame” (Di venerdì 9 aprile 2021) Speranza Capasso è una delle concorrenti di Temptation Island che gode di maggior seguito sui social dopo la partecipazione al reality delle coppie; in queste ore, dopo una visita dal medico accompagnata dal suo criticato ragazzo Alberto Maritato, ha lanciato una frecciatina al suo ragazzo usando dei termini molto forti. Scopriamo insieme che cosa ha detto Speranza. Essere un personaggio pubblico significa dover sempre stare attenti alle proprie parole e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021)è una delle concorrenti diche gode di maggior seguito sui social dopo la partecipazione al reality delle coppie; in queste ore, dopo una visita dal medico accompagnata dal suo criticato ragazzo Alberto Maritato, ha lanciato una frecciatina al suo ragazzo usando dei termini molto forti. Scopriamo insieme che cosa ha detto. Essere un personaggio pubblico significa dover sempre stare attenti alle proprie parole e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

beautifvlboy : oddio la pubblicità su temptation island per favore una pandemia alla volta - Terra2itter : RT @hipsterdelcazzo: “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” - maxcomper : RT @hipsterdelcazzo: “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” - NicoloZuliani : RT @hipsterdelcazzo: “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” - hipsterdelcazzo : “Son tre anni che rifiuto il ruolo di tentatore a temptation island per non perdere il reddito di cittadinanza” -