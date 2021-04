Laura Boldrini | “È arrivata la notizia che più temevo”

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex presidente della Camera,, ha voluto condividere su Facebook il motivo per il quale si assenterà dai lavori parlamentari: «Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione»., dopo accertamenti deve operarsi «Dopo giorni e giorni di accertamenti èlache più, che ogni persona maggiormente teme», scrive l’ ex presidente della Camera, affidando il messaggio a Facebook.spiega che non sarà un intervento semplice. La riabilitazione e la ripresa fisica impiegheranno diverse settimane e ha voluto avvertire i colleghi: “Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza ...

Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - repubblica : Pd, Laura Boldrini annuncia sui social: 'E' arrivata la notizia che più temevo, dovrò operarmi' - ZenatiDavide : Laura Boldrini: “Non si è mai pronti ad affrontare la malattia. Ho un po’ paura, mi devo sottoporre ad un intervent… - DocenteCarla : AUGURI...di guarigione e salute a LAURA BOLDRINI.....di fronte alla salute...al benessere e al dono della vita....o… -

ha annunciato via social la sua malattia. La deputata del Pd dovrà sottoporsi ad un'operazione e a un percorso di cure. Con un post via socialha annunciato pubblicamente ...Roma - Sarà operata oggi per l'asportazione di un tumore la deputata del Pd(Macerata, 1961), già presidente della Camera e terza carica dello Stato. 'Dopo giorni e giorni di accertamenti è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme',...Ha scelto Facebook, Laura Boldrini per confidare a tutte le persone che la seguono e che la conoscono non personalmente, di essere malata. Un post senza troppi giri di parole, dritto e deciso in cui l ...Oltre la politica, oltre agli steccati ideologici e agli scontri ideologici a volte violentissimi. L'annuncio di Laura Boldrini di essere gravemente malata e del lungo ciclo di cure che l'attende ...