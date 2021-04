Draghi, “Erdogan un dittatore”. Ankara convoca l’ambasciatore italiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Mario Draghi contro Erdogan dopo il caso “Sofagate”: “Un dittatore”. Ankara convoca l’ambasciatore italiano. In una conferenza stampa decisamente frizzante, nel corso della quale il premier non ha risparmiato critiche anche dure, Mario Draghi ha puntato il dito contro Erdogan per il caso Sofagate. E non ha usato mezzi termini il Presidente del Consiglio, che ha definito Erdogan un dittatore. Parole che inevitabilmente hanno scatenato la reazione di Ankara, che ha convocato l’ambasciatore per chiedere chiarimenti sulle parole del premier. Ursula von der Leyen“Sofagate”, Mario Draghi contro Erdogan: “Mi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier Mariocontrodopo il caso “Sofagate”: “Un”.. In una conferenza stampa decisamente frizzante, nel corso della quale il premier non ha risparmiato critiche anche dure, Marioha puntato il dito controper il caso Sofagate. E non ha usato mezzi termini il Presidente del Consiglio, che ha definitoun. Parole che inevitabilmente hanno scatenato la reazione di, che hatoper chiedere chiarimenti sulle parole del premier. Ursula von der Leyen“Sofagate”, Mariocontro: “Mi ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - corradoformigli : #Draghi definisce Erdogan “dittatore”. Non si può dire che l’abbia presa larga. - Lee_Ann77 : Dopo le dichiarazioni di Draghi su Erdogan temo che il generale Figliuolo debba andare a prepararsi per la guerra contro la Turchia. - ViggianiM : Ancora una volta, un ottimo e documentato punto di vista di @dlfabbri su #Erdogan, #Draghi e #Biden #Libia #Italia… -