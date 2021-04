Wta Bogotà 2021 | Gatto-Monticone out agli ottavi di finale | Zidansek sfiderà Errani

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tamaraha eliminato Giuliadal Wta 250 di, superando l’italiana tramite il punteggio di 6-2, 6-3. La tennista slovena non ha lasciato scampo all’avversaria, proponendo un tennis aggressivo e limitando al minimo gli errori, riscattando un inizio tutt’altro che convincente.ha lottato duramente sino all’ultimo 15, sebbene la superiorità tecnica dell’opponente sia sembrata troppo rilevante al termine dell’incontro.ha chiuso il match in bellezza, con una risposta vincente sensazionale, che ha lasciato inerme l’azzurra. Percorso comunque lodevole di, che ha salutato la competizionedi ...

Advertising

TennisFreaks1 : WTA Bogotà 2021: A REFREE SCANDAL! - livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Giulia Gatto Monticone - GiornaleBarga : Jasmine Paolini eliminata al torneo WTA di Bogotà - NoiTv : Jasmine Paolini eliminata al torneo WTA di Bogotà - oknosureddit : Tennis. WTA Bogotà: Paolini cede al terzo, Errani prosegue la marcia -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Bogotà

TENNIS - Non è un gran periodo per Jasmine Paolini. La 25 tennista lucchese è stata infatti eliminata al torneodi(Copa Colsanitas) dalla spagnola Lara Arruabarrena Vecino che si è imposta in tre set: 2 - 6; 6 - 4; 6 - 2. Un vero peccato perchè la Paolini aveva la partita in pugno fino al 4 - 4 del ...La 33enne Giulia Gatto - Monticone avanza al secondo turno del torneodi, la "Copa Colsanitas", battendo in tre set l'australiana Astra Sharma . O forse lo fa "perdendo" . Perché martedì è successo che, incredibilmente, un direttore di gara abbia sbagliato il ...