Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 18:10 (Di giovedì 8 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno se ci riusciamo appena completeremo i over 80 i fragili apriremo le vaccinazioni alle classi produttive quanto ha detto il commissario straordinario per l'emergenza figliuolo il piano non cambia a fine mese dobbiamo arrivare a 5000 dosi giornaliere aggiunto perché se riusciamo a completare gli over 80 e fragili riusciremo ad aprire alle classi produttive Fontana annuncia che da questa mattina in Lombardia sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti dopo aver ricevuto altre 250000 dosi di Spider che fino a ieri era l'unico indicato per gli over 80 Intanto il governo ha disposto lo stanziamento di un fondo che potrei attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori quando vi siano prospettive di ripresa spiega il ...

