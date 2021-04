Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno finiamo ne usciamo appena completeremo io verrò tanta i fragili apriremo le vaccinazioni alle classi produttive quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza figliuolo il piano non cambia a fine mese dobbiamo arrivare a 500 mila dosi giornaliere aggiunto perché se riusciamo a completare gli over 80 e fragili riusciremo ad aprire alle classi produttive Fontana annuncia che da questa mattina in Lombardia sono iniziate le votazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti dopo aver ricevuto altre 250000 dosi di Spider che fino a ieri era l’unico indicato per gli over 80 Intanto il governo ha disposto lo stanziamento di un fondo potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori quando vi siano prospettive ...