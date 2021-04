Twitter è interessato a comprare Clubhouse (Di giovedì 8 aprile 2021) Jack Dorsey, Ceo e co-fondatore di TwitterTwitter sembra essere interessato a primeggiare nel campo dei social network vocali allungando le mani su Clubhouse. Che Twitter avesse lanciato il guanto di sfida al nuovo social network presentando i suoi Audio Spaces (e rendendoli disponibili per utenti Android, iOs e desktop) era cosa già nota, ma secondo quanto riferito da Bloomberg, negli ultimi mesi il social di Jack Dorsey avrebbe tenuto dei colloqui per avviare le manovre di acquisizione del social network vocale di grido. Secondo fonti che hanno familiarità con la questione sentite da Bloomberg, Twitter avrebbe discusso una valutazione potenziale per Clubhouse pari a 4 miliardi di dollari. Una cifra che corrisponde alla valutazione del social network fatta dagli ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Jack Dorsey, Ceo e co-fondatore disembra esserea primeggiare nel campo dei social network vocali allungando le mani su. Cheavesse lanciato il guanto di sfida al nuovo social network presentando i suoi Audio Spaces (e rendendoli disponibili per utenti Android, iOs e desktop) era cosa già nota, ma secondo quanto riferito da Bloomberg, negli ultimi mesi il social di Jack Dorsey avrebbe tenuto dei colloqui per avviare le manovre di acquisizione del social network vocale di grido. Secondo fonti che hanno familiarità con la questione sentite da Bloomberg,avrebbe discusso una valutazione potenziale perpari a 4 miliardi di dollari. Una cifra che corrisponde alla valutazione del social network fatta dagli ...

Advertising

CarloCalenda : Fammi capire, presentare un programma e candidarsi alle elezioni è una gara di rutti. Hai una ben strana idea della… - FBiasin : Ieri ho passato Pasqua con mio padre. Mio padre non ha Twitter. Gliel'ho fatto vedere. Seguiva interessato. 'Se vu… - CarolaBarchi : Mancano 10 giorni al voto. Nell'attesa, per chi fosse interessato, ecco il mio profilo su @smartvoteCH e il mio 'sm… - fila_12 : Gobbo twittero non sono interessato a interagire con te. - dst_ping : A me lo spiegone è interessato. Quanto meno è argomentato. -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter interessato Possibile Caravaggio, Spagna conferma blocco esportazione Il ministro della Cultura spagnolo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confermato su Twitter che un quadro su quale sono state avanzate ipotesi di una possibile attribuzione a ...si è detto "interessato" ...

Alessandro Greco, vi ricordate il volto di Furore? Cosa è successo dopo il successo La risposta arriva dal diretto interessato ed è clamorosa Un pò tutti, in giro per la? L'articolo ... Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Denise Pipitone, il popolo di Twitter contro la tv russa: "Una truffa, vergogna" IL GIORNO Twitter è interessato a comprare Clubhouse L'ha rivelato Bloomberg: per una cifra che si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari, la società di Jack Dorsey ha discusso l'acquisizione del popolare social network vocale, prossimo a compiere un a ...

Twitter voleva acquisire Clubhouse per 4 miliardi di ragioni Twitter è comunque già corsa ai ripari e ha sviluppato ... alla portata di tutti realme 8 Pro torna a proporre un mix di caratteristiche premium e prezzo interessante, uniti a un'estetica che sa farsi ...

Il ministro della Cultura spagnolo, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confermato suche un quadro su quale sono state avanzate ipotesi di una possibile attribuzione a ...si è detto "" ...La risposta arriva dal direttoed è clamorosa Un pò tutti, in giro per la? L'articolo ... Condividi:Facebook Like this: Like Loading...L'ha rivelato Bloomberg: per una cifra che si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari, la società di Jack Dorsey ha discusso l'acquisizione del popolare social network vocale, prossimo a compiere un a ...Twitter è comunque già corsa ai ripari e ha sviluppato ... alla portata di tutti realme 8 Pro torna a proporre un mix di caratteristiche premium e prezzo interessante, uniti a un'estetica che sa farsi ...