Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati In isolamento obbligatorio 4.754 persone (Di giovedì 8 aprile 2021) I dati aggiornati al 7 aprile alle ore 15. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 2.105. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 aprile 2021) Ial 7 aprile alle ore 15. Leinfiduciario (contatti dipositive) sono invece 2.105.

