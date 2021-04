Lena Dunham e body positivity: «Nessuno vorrebbe vedere uno scatto ravvicinato del mio girovita» (Di giovedì 8 aprile 2021) Vicina al suo 35esimo compleanno, in calendario il 13 maggio, la sceneggiatrice, autrice e attrice americana Lena Dunham ha deciso di squarciare il velo del body positivity. L’occasione per parlare in maniera molto schietta di una tendenza a prima vista apprezzabile, ossia quella votata all’accettazione di corpi di qualsiasi peso, forma e taglia, è il lancio della nuova collezione creata per 11 Honoré, con capi di abbigliamento per taglie forti. Intervistata dal «New York Times», Lena Dunham fa sapere di mal tollerare le definizioni «plus size», «curvy» e «body positivity». Perché? Ecco il punto di vista di una giovane donna senza peli sulla lingua. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) Vicina al suo 35esimo compleanno, in calendario il 13 maggio, la sceneggiatrice, autrice e attrice americana Lena Dunham ha deciso di squarciare il velo del body positivity. L’occasione per parlare in maniera molto schietta di una tendenza a prima vista apprezzabile, ossia quella votata all’accettazione di corpi di qualsiasi peso, forma e taglia, è il lancio della nuova collezione creata per 11 Honoré, con capi di abbigliamento per taglie forti. Intervistata dal «New York Times», Lena Dunham fa sapere di mal tollerare le definizioni «plus size», «curvy» e «body positivity». Perché? Ecco il punto di vista di una giovane donna senza peli sulla lingua.

