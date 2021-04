Bridgerton: e se nella seconda stagione il Duca non ci sarà? (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Duca di Hastings non sarà nella seconda stagione di Bridgerton. Purtroppo non è uno scherzo. Il protagonista di questa orribile notizia, Regé-Jean Page, è stato intervistato dal giornale più importante dello spettacolo, Variety, ha affermato: “Era interessante perché mi è sembrata una miniserie. Partecipo, do il mio contributo e poi la famiglia Bridgerton va avanti”, nel riprendere la notizia l’attore ha spiegato che, per lui, è stato un grande onore e privilegio far parte del cast. Tra i motivi dell’addio ci sarebbe innanzitutto una clausola contrattuale, confermando che il suo contratto con Shondaland era impostato solo per una sola stagione. Di Bridgerton, Regé-Jean Page apprezzava il fatto ciascuna stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildi Hastings nondi. Purtroppo non è uno scherzo. Il protagonista di questa orribile notizia, Regé-Jean Page, è stato intervistato dal giornale più importante dello spettacolo, Variety, ha affermato: “Era interessante perché mi è sembrata una miniserie. Partecipo, do il mio contributo e poi la famigliava avanti”, nel riprendere la notizia l’attore ha spiegato che, per lui, è stato un grande onore e privilegio far parte del cast. Tra i motivi dell’addio ci sarebbe innanzitutto una clausola contrattuale, confermando che il suo contratto con Shondaland era impostato solo per una sola. Di, Regé-Jean Page apprezzava il fatto ciascuna...

