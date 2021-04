Amnesty International | così la pandemia ha colpito i diritti umani

(Di giovedì 8 aprile 2021) La pandemia ha colpito duramente i diritti umani, mostrando ancora con maggiore forza le disuguaglianze tra i Paesi e i piani di governo. È quello che rivela il rapporto annuale presentato da Amnesty International per il 2020 e che quest’anno arriva il giorno dopo l’ennesimo prolungamento di detenzione per l’attivista Patrick Zaki in Egitto. «Abbiamo sollecitato il governo italiano affinché vengano raddoppiati gli sforzi e la Farnesina convochi l’ambasciatore egiziano. Quello che sta accadendo a Patrick Zaki ci riguarda», ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia in apertura della conferenza.

Rapporto: in molti Paesi le norme per prevenire il contagio hanno aumentato le disuguaglianze nelle fasce più deboli come migranti e minoranze mentre i regimi le hanno usate per reprimere ...Dalla Russia arrivano notizie sull'aggravarsi delle già precarie condizioni di salute di Alexei Navalny. Il sospetto è di turbercolosi, che il principale oppositore del Cremlino avrebbe contratto vive ...La pandemia usata dai governi per comprimere i diritti umani e i diritti umani garantiti a tutti come vettore per uscire dalla pandemia. È un po' questo il senso del Rapporto 2020-2021 presentato ieri ...