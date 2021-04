WTA Bogotà 2021, nel secondo turno Jasmine Paolini cede alla spagnola Lara Arruabarrena (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il secondo turno del torneo WTA Bogotà di tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, in corso sulla terra battuta outdoor colombiana, è amaro per l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, rimontata e battuta dalla qualificata spagnola Lara Arruabarrena Vecino per 2-6 6-4 6-2 in un’ora e 53 minuti di gioco. Nel primo set Paolini perde il servizio in apertura, ma poi dallo 0-1 infila quattro giochi salendo sul 4-1. L’azzurra tiene poi la battuta andando sul 5-2 ed infine ai vantaggi dell’ottavo gioco, alla prima opportunità, chiude sul 6-2 dopo 28 minuti di gioco. La seconda partita vede l’azzurra partire nuovamente male al servizio, ma questa volta la spagnola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildel torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, in corso sulla terra battuta outdoor colombiana, è amaro per l’azzurra, testa di serie numero 6, rimontata e battuta dqualificataVecino per 2-6 6-4 6-2 in un’ora e 53 minuti di gioco. Nel primo setperde il servizio in apertura, ma poi dallo 0-1 infila quattro giochi salendo sul 4-1. L’azzurra tiene poi la battuta andando sul 5-2 ed infine ai vantaggi dell’ottavo gioco,prima opportunità, chiude sul 6-2 dopo 28 minuti di gioco. La seconda partita vede l’azzurra partire nuovamente male al servizio, ma questa volta la...

Advertising

sportface2016 : #WtaBogotà 2021: #Paolini sconfitta in rimonta da #Arruabarrena - Luca80093108 : RT @WeAreTennisITA: Paolini ? Lara Arruabarrena riesce a battere in rimonta la nostra Jasmine Paolini per 2-6 6-4 6-2, raggiunge i quarti d… - WeAreTennisITA : Paolini ? Lara Arruabarrena riesce a battere in rimonta la nostra Jasmine Paolini per 2-6 6-4 6-2, raggiunge i quar… - livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati del Day 3. In campo due azzurre (LIVE) - zazoomblog : WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone svista incredibile del giudice di sedia nel suo match con Astra Sharma -… -