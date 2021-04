(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è oggi che Andreasi gioca la panchina secondo Emanuele Gamba su. Quello che la Juve si gioca oggi sono invece 80 milioni della prossima Champions che potrebbero cambiare la prossima stagione bianconera.non haunal suo tecnicosi unadalla vigilia di Pasqua a Forte dei Marmi: è vero che se si fosse trattato di un incontro per discutere sul futuro sarebbero state prese ben altre precauzioni, ma è anche vero che l’anno scorsosbattèin faccia a Sarri a una settimana dalla partita più importante della stagione, il ritorno degli ottavi di Champions con il Lione L'articolo ilNapolista.

Advertising

forumJuventus : [Repubblica] Agnelli insoddisfatto di Paratici e Nedved pensa al ritorno di Beppe Marotta. Con lui anche Giuntoli ??… - napolista : Repubblica: Agnelli non ha fatto un favore a Pirlo bevendo un caffè assieme ad Allegri La tempistica, prima della s… - j4gham : RT @forumJuventus: [Repubblica] Agnelli insoddisfatto di Paratici e Nedved pensa al ritorno di Beppe Marotta. Con lui anche Giuntoli ?? http… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: [Repubblica] Agnelli insoddisfatto di Paratici e Nedved pensa al ritorno di Beppe Marotta. Con lui anche Giuntoli ?? http… - msgiusi : RT @forumJuventus: [Repubblica] Agnelli insoddisfatto di Paratici e Nedved pensa al ritorno di Beppe Marotta. Con lui anche Giuntoli ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Agnelli

Nel reparto attaccanti della società di, massima attenzione al possibile scambio con il Psg tra Dybala e Icardi: il centravanti ex Inter è sempre stato un pallino del ds Paratici, che a sua ...TORINO - Andrea Pirlo, le due squadre si conoscono bene. Ci dobbiamo aspettare una gara tattica? 'Sarà una partita importante per la classifica. Stanno attraversando un ottimo momento, arrivano da ...prima della sfida contro il Napoli, ricorda quella avvenuta con Sarri quando Agnelli gli sbattè in faccia Pirlo alla vigilia della sfida Champions col Lione ...L'ex borgo operaio attende adesso il via ai lavori per il Parco della Salute e fa i conti con il grattacielo infinito, l'anagrafe chiusa, lo scheletro ...