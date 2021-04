Erdogan riceve von der Leyen | ma la lascia senza sedia Esplode il “sofagate” Video

Advertising

pescarese73 : RT @francescatotolo: #Turchia: #Erdogan riceve #UrsulavonderLeyen ma non le concede la poltrona al suo fianco, relegandola al divanetto. Il… - IlContiAndrea : Ma ancora vi stupite di #Erdogan? La presidente #vonderLeyen è stata una signora - lilasart : RT @mceciguerra: Siamo proprio sicuri che Michel dovesse sedersi? - giogio_al_cubo : RT @francescatotolo: #Turchia: #Erdogan riceve #UrsulavonderLeyen ma non le concede la poltrona al suo fianco, relegandola al divanetto. Il… - SoniaLaVera : RT @bordoni_russia: Dopo le polemiche seguite l' uscita della Turchia dalla convenzione di Istambul sulla violenza contro le donne, Erdogan… -

L'europarlamentare olandese, Sophie in 't Veld , membro del Gruppo dell' Alleanza dei Democratici e dei Liberali e per l'Europa (ALDE) ha fatto notare come in altri incontri trae i ...Michel e von der Leyen, ma per lei non c'è la sediaD'altronde non poteva passare inosservato il torto commesso dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ma anche dal presidente del ... Leyen che con un cenno ha voluto chiedere spiegazioni e ricevere ...