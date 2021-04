Il Punto Z, via al programma sull’Isola dei Famosi di Tommaso Zorzi su MediasetPlay: quando inizia, a che ora e dove seguirlo (Di martedì 6 aprile 2021) L’aveva detto qualche settimana fa Tommaso Zorzi che presto avrebbe stupito il suo pubblico prendendo fra le mani il timone di un programma tutto e suo e la promessa è stata mantenuta. Andrà in onda per la prima volta mercoledì 7 aprile il suo Il Punto Z, una vera e propria rubrica a margine dell’Isola dei Famosi di cui è tuttora protagonista nella veste di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Tommaso Zorzi, via al primo programma tutto suo per Mediaset In quel dell’Isola dei Famosi al fianco di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi riesce comunque a splendere ma le sue mire d’espansione non si placano e il vincitore uscente del Grande Fratello Vip è pronto a conquistarsi il pubblico ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) L’aveva detto qualche settimana fache presto avrebbe stupito il suo pubblico prendendo fra le mani il timone di untutto e suo e la promessa è stata mantenuta. Andrà in onda per la prima volta mercoledì 7 aprile il suo IlZ, una vera e propria rubrica a margine dell’Isola deidi cui è tuttora protagonista nella veste di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini., via al primotutto suo per Mediaset In quel dell’Isola deial fianco di Ilary Blasi,riesce comunque a splendere ma le sue mire d’espansione non si placano e il vincitore uscente del Grande Fratello Vip è pronto a conquistarsi il pubblico ...

