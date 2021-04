Egitto: attivisti, ‘respinta richiesta legali Zaki di cambiare giudici’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – E’ stato respinto l’appello presentato dai legali di Patrick Zaki per cambiare i giudici che esaminano il suo caso. Lo hanno fatto sapere gli attivisti della pagina Facebook ‘Patrick Libero’, ribadendo che lo studente egiziano “è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è stata rinnovata senza alcuna base legale”, fatto che ha spinto il suo team di difesa a presentare un appello per cambiare i giudici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – E’ stato respinto l’appello presentato daidi Patrickperi giudici che esaminano il suo caso. Lo hanno fatto sapere glidella pagina Facebook ‘Patrick Libero’, ribadendo che lo studente egiziano “è stato detenuto senza accuse chiare per più di un anno e la sua detenzione preventiva è stata rinnovata senza alcuna base legale”, fatto che ha spinto il suo team di difesa a presentare un appello peri giudici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

