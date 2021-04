Advertising

laziolibera : Caicedo sempre l'uomo in più. E i tifosi vogliono che resti - sportli26181512 : Caicedo sempre l'uomo in più. E i tifosi vogliono che resti: Dopo il gol vittoria contro lo Spezia, l’ennesimo dell… - infoitsport : Zona Caicedo, la risolve sempre lui: ma chi ci credeva stavolta? - CiacciaStryker : @Andress92573139 Ti assicuro che non è incoerente, non ha mai detto 'Inzaghi out'. C'ho mezzo discusso pure io su I… - amsicora27 : RT @lauracucchiari: NOI VOLEMO MORI' DOPO. La differenza tra noi e gli altri sta tutta qua. Che per quante ce ne facciano, sia un meno nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo sempre

, gol per il futuro Felipeè in scadenza nel 2022. In estate stava per partire, alla fine è rimasto. Il suo futuro resta incerto, senza rinnovo è praticamente destinato alla cessione. ...Lazio,si rilancia: gol e rinnovo i suoi obiettivi L'ecuadoriano, pur giocando a singhiozzo,... ndr - il Panterone ha quasifatto la differenza al momento del suo ingresso in campo. E sì ..."Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e, per fortuna, e’ arrivata la zampata del ns Caicedo in #zonacaicedo che non delude mai!!!! Sempre Forza Laziooooooo!!!", ha scritto la ...La zona Champions sempre più alla portata e un Caicedo decisivo come non mai: questi i regali per Simone Inzaghi Ieri Simone Inzaghi ha compiuto 45 anni. Il tecnico della Lazio ha trascorso il suo com ...