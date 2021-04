Wta Charleston 2021, ordine di gioco di lunedì 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Primo giorno di partite oggi, lunedì 5 aprile, al torneo Wta di Charleston 2021. Esordio per la fidanzata di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, che affronterà sul campo centrale la padrona di casa Mchale. In campo anche la statunitense Anisimova contro Linette e Yulia Putintseva contro Andrea Petkovic. Di seguito il programma completo di oggi del torneo con orari italiani. L’ordine DI gioco DI lunedì 5 aprile Campo Althea Gibson Dalle 16 (ora italiana) – Tomljanovic vs Mchale A seguire – Linette vs Anisimova (13) A seguire – Bouzkova (17) vs Babos A seguire – Petkovic vs Putintseva (11) A seguire – Rybakina (10) vs Mcnally A seguire – Davis vs Brengle Court 1 Dalle 16 (ora italiana) – Pera vs Cornet A seguire – Nara vs Di Lorenzo A seguire – Krawczyk ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Primo giorno di partite oggi,, al torneo Wta di. Esordio per la fidanzata di Matteo Berrettini, Ajla Tomljanovic, che affronterà sul campo centrale la padrona di casa Mchale. In campo anche la statunitense Anisimova contro Linette e Yulia Putintseva contro Andrea Petkovic. Di seguito il programma completo di oggi del torneo con orari italiani. L’DIDICampo Althea Gibson Dalle 16 (ora italiana) – Tomljanovic vs Mchale A seguire – Linette vs Anisimova (13) A seguire – Bouzkova (17) vs Babos A seguire – Petkovic vs Putintseva (11) A seguire – Rybakina (10) vs Mcnally A seguire – Davis vs Brengle Court 1 Dalle 16 (ora italiana) – Pera vs Cornet A seguire – Nara vs Di Lorenzo A seguire – Krawczyk ...

