Un Nintendo Switch ' più grande del mondo' è stato creato da un ingegnere e donato ad un ospedale pediatrico

(Di lunedì 5 aprile 2021) Unamericano ha costruito ilpiùdelper una giusta causa: la mega console misura 1,77 metri di lunghezza per 76 cm di altezza e pesa quasi 30 Kg. L'hardware ècostruito da "occasionale" Michael Pick, che ha condiviso un video che descrive dettagliatamente la creazione su YouTube. Pick ha costruito il gigantescoin modo che potesse essereal Saint Jude's Children's Hospital di Nashville, nel Tennessee. Commentando su Reddit, l'ha detto: "I bambini lo adoravano! Onestamente è questa la parte migliore di tutto". "Mi piace molto. È piccolo, è portatile, ma è davvero facile da perdere, e per me è ...

Un ingegnere americano ha costruito il Nintendo Switch più grande del mondo per una giusta causa: la mega console misura 1,77 metri di lunghezza per 76 cm di altezza e pesa quasi 30 Kg. L'hardware è s ...