Covid:Norvegia, fa 40 km sugli sci per sfuggire a quarantena (Di lunedì 5 aprile 2021) Stava finendo in tragedia la rocambolesca fuga di un norvegese dalla quarantena anti - Covid. Il cinquantenne aveva infatti deciso di percorrere 40 chilometri sugli sci fino al confine con la Svezia ...

Covid:Norvegia, fa 40 km sugli sci per sfuggire a quarantena - Europa ANSA Nuova Europa Le Isole Canarie perdono rotte aeree con 80 destinazioni Dei 146 con i quali c’è stato un volo prima del covid, tra le isole e la penisola e all’estero ... Belfast e Cork (Irlanda); con Oslo e Bergen (Norvegia); con Aarhus (Danimarca); con Bologna, Pisa, ...

Covid:Norvegia, fa 40 km sugli sci per sfuggire a quarantena (ANSA) - ROMA, 05 APR - Stava finendo in tragedia la rocambolesca fuga di un norvegese dalla quarantena anti-Covid. Il cinquantenne aveva infatti deciso di percorrere 40 chilometri sugli sci fino al c ...

