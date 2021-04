Tragico incidente lungo la Casilina: morti 3 giovani del casertano e un 52enne (Di domenica 4 aprile 2021) Quattro vittime in un incidente frontale avvenuto alla vigilia di Pasqua a San Vittore, in provincia di Frosinone, lungo la Casilina. Matteo Simone, Luigi Franzese, Carlo Romanelli e Claudio Amato sono i tre giovani morti di Mignano Monte lungo, paese di poco più di 3mila abitanti nell’Alto casertano. Si tratta di tre studenti universitari a Cassino. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 aprile 2021) Quattro vittime in unfrontale avvenuto alla vigilia di Pasqua a San Vittore, in provincia di Frosinone,la. Matteo Simone, Luigi Franzese, Carlo Romanelli e Claudio Amato sono i tredi Mignano Monte, paese di poco più di 3mila abitanti nell’Alto. Si tratta di tre studenti universitari a Cassino. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

