Nazionale femminile in amichevole a Coverciano (Di sabato 3 aprile 2021) . La gara contro l'Islanda sarà la prima gara disputata presso il campo del Centro Tecnico Federale Dunque martedì 13 alle ore 16 (diretta su Rai Sport + HD), la Nazionale femminile in amichevole contro l'Islanda dopo aver ottenuto il pass per Euro 2022. Sarà una gara particolare in quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Danimarca Italia pareggio utile, la Nazionale femminile ancora in corsa E' ora di Italia Israele per le Azzurre Weekend di derby nel pallone, scocca l'ora delle milanesi Sara Gama vicepresidente Aic, svolta nel calcio femminile Alla Juventus Women la Supercoppa Le azzurre a Euro 2022, la Nazionale femminile trionfa

