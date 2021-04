Incidente sulla Casilina | sale a tre il numero di morti

(Di sabato 3 aprile 2021) Un terribilesi è verificato poco prima delle 20, dopo San Vittore: tre persone hanno perso la vita. Disintegrate le due macchine coinvolte nell’impatto.a tre ildeifinora accertati nel tragicoverificatosinei pressi di San Vittore del Lazio, nel Cassinate. Tra le vittime c’è anche un 18enne della provincia di Caserta. Un bilancio che purtroppo potrebbe ancora aggravarsi visto che i corpi delle vittime sono rimasti incastrati tra le lamiere delle due auto – una Fiat Sedici e un’Alfa Mito – coinvolte nel tragico scontro e in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto in direzione San Pietro Infine, nei pressi della rotatoria che conduce verso la ...

