Walter Biot era in contatto con i russi da 5 mesi | è stato incastrato da un video

Advertising

fattoquotidiano : Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3… - Agenzia_Ansa : La moglie di Walter Biot, il capitano della Marina italiana arrestato per #spionaggio con la #Russia: 'Troppe spese… - marcotravaglio : DA POMEZIA CON FURORE La spy story all’amatriciana del capitano di fregata Walter Biot da Pomezia, la spia che venn… - Sdf4774 : RT @marcotravaglio: DA POMEZIA CON FURORE La spy story all’amatriciana del capitano di fregata Walter Biot da Pomezia, la spia che venne da… - Stfn_Mrtz : Walter Biot: 'Claudia, tutte le cose che ho fatto, devi capire che le ho fatte...' Claudia Carbonara: 'Se sento, an… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Biot

ilmessaggero.it

L'ARRESTO del capitano di fregata della Marina Militare,, ha aperto un caso politico. Interno. Perché la spy story scoppiata sull'asse Roma - Mosca ha fatto emergere, nella sua delicatezza, l'anomalia che il Parlamento sta vivendo dalle ...Il video, registrato il 25 marzo 2021 e che incrimina la spia, non lascia spazio a molte interpretazioni. Ripreso da una telecamere installata nel suo ufficio allo Stato Maggiore di Difesa dai carabinieri del Ros, il capitano della Marina Militare è ...L’ufficiale è stato incastrato da un video. All’udienza di convalida non ha risposto, ma ha spiegato di essere «pronto a chiarire» ...PRIMA PAGINA «L’invidia è una buona stoffa per confezionare una spia» Victor Hugo Biot si avvale della facoltà di non rispondere Walter Biot, ...