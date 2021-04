Vaccini in Lombardia, l’operatore del call center della Regione: “Non abbiamo i database dei pazienti. Se siete religiosi, pregate”. Il video di La7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il call center di Regione Lombardia per le prenotazioni del vaccino, costato quasi 12 milioni di euro per sei mesi, non ha un database con i nomi degli over 80 da vaccinare. Così gli operatori telefonici che devono dare assistenza a chi chiede informazioni non hanno gli strumenti per poter rispondere. “Non abbiamo alcun elenco da consultare” ammettono. E così capita anche che qualcuno, sconfortato, risponda così a chi domanda come sapere quando sarà vaccinata la madre anziana: “Se siete religiosi pregate“. E’ raccontato nell’inchiesta firmata da Alessio Lasta andata in onda a PiazzaPulita, su La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildiper le prenotazioni del vaccino, costato quasi 12 milioni di euro per sei mesi, non ha uncon i nomi degli over 80 da vaccinare. Così gli operatori telefonici che devono dare assistenza a chi chiede informazioni non hanno gli strumenti per poter rispondere. “Nonalcun elenco da consultare” ammettono. E così capita anche che qualcuno, sconfortato, risponda così a chi domanda come sapere quando sarà vaccinata la madre anziana: “Se“. E’ raccontato nell’inchiesta firmata da Alessio Lasta andata in onda a PiazzaPulita, su La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

