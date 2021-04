Un gruppo hacker nordcoreano si finge una società di cybersicurezza per attaccare le aziende (Di venerdì 2 aprile 2021) Per disseminare le sue backdoor, un gruppo hacker nordcoreano si è finto una società di cybersicurezza che fa penetration test. Ha creato un sito web con tanto di claim e di profili social. Ma è tutto falso.... Leggi su dday (Di venerdì 2 aprile 2021) Per disseminare le sue backdoor, unsi è finto unadiche fa penetration test. Ha creato un sito web con tanto di claim e di profili social. Ma è tutto falso....

