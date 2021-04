(Di giovedì 1 aprile 2021)(ITALPRESS) – “Iodi? Oraildie lo sto facendo con tutta lapossibile. Mi sto preoccupando di salvare la mia comunità e mi sto dedicando a fare in modo che sia tra le protagoniste insieme a tante altre della rinascita italiana”. Lo ha detto NicoladellaLazio, intervistato su Skytg24. “Si è sempre detto di costruire un’alleanza e ac’è, fatta di partiti, di associazioni e di movimenti. E’ un tavolo che sta lavorando su questo e quel tavolo – ha aggiunto – ha deciso di indire le primarie per decidere il candidato. Lo slittamento a ottobre ha dato a questo tavolo una prospettiva temporale ...

Advertising

CorriereCitta : Zingaretti “Sindaco di Roma? Faccio presidente di Regione con passione” - Italpress : Zingaretti “sindaco di Roma? Faccio presidente di regione con passione” - annamariarossin : Grande #pescionediaprile Dite al sindaco Sacco che la discarica MAD è chiusa ma lavora. E #Zingaretti sta valutando il V Invaso - TolaFabrizio : @CarloCalenda Caro @EnricoLetta Sono del PD,sono socio-fondatore del PD, ho sempre votato PD,ma a Roma ci vuole un… - affariroma : Zingaretti sindaco di Roma: 'No grazie, io faccio il presidente di Regione' #elezioniroma #comunaliroma Nicola Zing… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Sindaco

RomaDailyNews

Inoltre la donna ha anche un buon rapporto con Nicola, ex numero uno del PD e ... Il leader di Azione ha già iniziato la sua campagna elettorale per diventare il nuovodi Roma, ma il ...Lo ha detto a SkyTg 24 il presidente della Regione Lazio, Nicola, a proposito delle prossime elezioni per ildella Capitale. "Sono convinto che le primarie siano utili per ...ROMA (ITALPRESS) – “Io sindaco di Roma? Ora faccio il presidente di Regione ... protagoniste insieme a tante altre della rinascita italiana”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione ...Roma - "Il progetto e' sempre stato chiaro e resta lo stesso: costruire un'alleanza, che a Roma c'e', fatta di partiti associazioni e movimenti e su ...