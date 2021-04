Rosalinda contro gli haters: "Non devo rendere conto delle mie scelte sentimentali" (Di giovedì 1 aprile 2021) Rosalinda Cannavò ha replicato contro gli haters che l'hanno presa di mira per la sua storia con Andrea Zenga, sbocciata al Grande Fratello Vip. Rosalinda Cannavò difende il suo amore per Zenga: “Non ne posso più” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021)Cannavò ha replicatogliche l'hanno presa di mira per la sua storia con Andrea Zenga, sbocciata al Grande Fratello Vip.Cannavò difende il suo amore per Zenga: “Non ne posso più” su Notizie.it.

Advertising

SaraMoccafico : Day quando ha ricevuto i DM contro Rosalinda: #rosmello #rosmelloareback - Coseaca00066388 : @Marilina851 Madoo ma bastaaa ma che palle ma che criticate ogni cosa. Magari dayane ha ricevuto le critiche del su… - SaraMoccafico : Ma vedete un po' voi se Dayane deve andare contro il suo stesso fandom perché quelle che 'seguono solo lei' sono de… - dayanewildgirl : @WarningSign42 Ho visto madooo il terrore nel vederle in sintesi ha detto di non andare contro Rosalinda da quel ch… - Katya95890527 : @_Ele23_ Dissero quelle che per una ship mancata mandavano aerei contro Rosalinda...gira queste domande al tuo fand… -