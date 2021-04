Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Doha, Mir: 'Importante partire con il gruppo di testa' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Doha, Mir: 'Importante partire con il gruppo di testa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Doha, Mir: 'Importante partire con il gruppo di testa' - napolimagazine : Moto: Doha, Mir: 'Importante partire con il gruppo di testa' - apetrazzuolo : Moto: Doha, Mir: 'Importante partire con il gruppo di testa' -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Doha

ANSA Nuova Europa

Così il campione del mondo della Suzuki, Joan Mir, in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di: "Ho faticato tanto a trovare feeling con l'anteriore, ho avuto tanti problemi - ha ......Rossi ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove libere del Gran Premio di, secondo ...Valentino Rossi nuova Yamaha M1 GP Qatar 2 Preview 'La nuova M1 va un pò meglio della2020. Ci ...La nostra moto è molto competitiva, ma nelle curve d’accelerazione ... “Ci sono molte parti da provare in vista del GP di Doha. La scorsa settimana non sono rimasto soddisfatto degli aggiornamenti."Dobbiamo restare cauti, non entusiasmarci troppo presto. Ho grande fiducia nella Yamaha, ma voglio restare concentrato gara dopo gara, senza esaltarci troppo presto". (ANSA) ...