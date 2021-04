Fuga col go-kart | tra poliziotti e fuggitivo inseguimento a 150 km h

(Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Il follenotturno è andato avanti per più di un’ora. Alla fine l’uomo è stato denunciato e il mezzo sequestrato Un follenotturno a Frosinone, dove polizia e carabinieri si sono lanciati a dare la caccia a un uomo che scorrazzava per le vie cittadine in piena notte, a sostenuta velocità e incurante del coprifuoco. Folle corsa notturna a Frosinone e provincia Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di lunedì 29 marzo, quando le forze dell’ordine hanno intercettato un uomo a bordo di un go-, tra l’altro senza casco, che sfrecciava per le strade di Frosinone, Alatri e Veroli, disturbando il sonno dei residenti della zona. Quando il mancato pilota si è accorto della presenza degli agenti ha pensato bene, invece di fermarsi come richiestogli dai, di ...

Advertising

GoalItalia : In Italia grazie al Palermo ?????? Toccata e fuga a Roma ???? La rinascita col Milan ?????? @simonkjaer1989 compie 32 ann… - achilli_mattia : Cosa farà secondo voi Sergio col suo lavoro?? Troppo carini i piccoletti in fuga romantica ?? #svegliatiamoremio - MSembianti : @antonio_bordin @valy_s @AndFranchini @jabbaTM @LucaSucci @CesareOrtis @OrtigiaP @evavola @ElenaInvernizzi… - LatinaQTW : Folle fuga di un pregiudicato di Fondi col kart nelle campagne della Ciociaria -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga col

il Giornale

...non fu soltanto la ricerca di un lavoro adeguato alle proprie attese ma anche e soprattutto la... " Il Siciliano? tende a surrogare il faredire; gode del pessimismo della volontà; ama il ...L'ultimo scandalo nazionale è quello degli italiani "in" all'estero per le vacanze di Pasqua. ... perché non può valere anche in Italia? "Se è permesso salire su un aereotampone, sia permesso ...Ma al mattino il tentativo di fare l’impresa era già terminato in un nulla di fatto con i ladri che si erano dati alla fuga prima delle luci del giorno. Daniele Gorini, del Citis di Torrita, racconta ...Lamezia Terme - Una donna che all’improvviso si ritrova vedova ed è costretta alla fuga pur non aver commesso alcun reato. È questo il paradosso alla base della trama de “La Fuggitiva', la nuova e att ...