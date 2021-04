Tenaris Dalmine assume operai per lo stabilimento di Piombino (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’impresa specializzata nelle costruzioni in acciaio è alla ricerca di tre metalmeccanici. Qui altre offerte in toscana Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’impresa specializzata nelle costruzioni in acciaio è alla ricerca di tre metalmeccanici. Qui altre offerte in toscana

Advertising

TenarisDalmine : Tenaris fornirà line pipe senza saldatura realizzati a Dalmine, per il progetto di trasporto e stoccaggio di CO2… - effebot : RT @Hydronews2: Un elettrolizzatore alcalino da 20 MW per il progetto ‘Dalmine Zero Emission’ di @Tenaris #hydrogen #steel @GrupoTechint @… - Hydronews2 : Un elettrolizzatore alcalino da 20 MW per il progetto ‘Dalmine Zero Emission’ di @Tenaris #hydrogen #steel… -