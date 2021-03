Spagna, Ct Luis Enrique bloccato in ascensore per un’ora (Di mercoledì 31 marzo 2021) La partita Spagna-Kosovo continua a far parlare, ma questa volta il tono è decisamente più leggero e divertente. Nulla a che vedere infatti con il particolare comportamento delle TV iberiche nei confronti del Kosovo, ma piuttosto un incidente di percorso. La Spagna è infatti arrivata allo stadio senza il proprio Ct. La spiegazione è presto data: Luis Enrique è rimasto bloccato nell’ascensore dell’hotel. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il tecnico sarebbe rimasto bloccato per circa un’ora assieme ad alcuni altri membri dello staff, arrivando in ritardo all’impianto che ospita il match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) La partita-Kosovo continua a far parlare, ma questa volta il tono è decisamente più leggero e divertente. Nulla a che vedere infatti con il particolare comportamento delle TV iberiche nei confronti del Kosovo, ma piuttosto un incidente di percorso. Laè infatti arrivata allo stadio senza il proprio Ct. La spiegazione è presto data:è rimastonell’dell’hotel. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il tecnico sarebbe rimastoper circaassieme ad alcuni altri membri dello staff, arrivando in ritardo all’impianto che ospita il match valido per la qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Spagna Kosovo incubo Luis Enrique: ct bloccato in ascensore prima del match - #Spagna #Kosovo #incubo #Enrique: - Pall_Gonfiato : L'ex allenatore della #Roma protagonista sfortunato - sportface2016 : Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022 | #Spagna, Ct #LuisEnrique bloccato in ascensore per un'ora - sportli26181512 : Spagna: la dedica di Dani Olmo VIDEO: Spagna, Dani Olmo: 'Il gol è per Luis... - sportface2016 : #Spagna, il ct #LuisEnrique: “Prendere le decisioni spetta a me, i tifosi non cambiano mai” -