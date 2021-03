Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Barbascura X | Fabrizio Pregliasco e David Puente

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 marzo 2021) «II Coronavirus è stato prodotto in laboratorio come arma batteriologica per distruggere l’Occidente». Prima o dopo, in questo ultimo anno di pandemia, siamo capitati tutti davanti a questa fake news. L’abbiamo trovata scrollando la bacheca Facebook o le storie di Instagram, l’abbiamo ricevuta su WhatsApp da una zia o da un amico impprovisamente diventati esperti di geopolitica e l’abbiamo anche sentita dire in televisione da chi esperto di geopolitica dovrebbe esserlo davvero. Nell’ultimadiabbiamo provato a capire come nascono e soprattutto come si diffondono le fake news. E per farlo siamo partiti da quelle sui vaccini. Nelle oltre due ore di live che vi lasciamo qui in versione integrale sono stati con noiX,, ...