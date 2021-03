Francia, la regione di Parigi la più colpita: 1500 persone in rianimazione. L’appello dei sanitari: “Rischio è dover scegliere i pazienti” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cifre record, in molti casi superiori anche a quelle della prima ondata. I sanitari in Francia chiedono al governo un intervento urgente per misure più severe che riescano ad arginare l’aumento dei contagi. In particolare il consorzio che unisce 39 ospedali universitari dell’area di Parigi (Assistance publique-Hôpitaux de Paris AP-HP) ha pubblicato le sue proiezioni che rivelano “la possibilità di raggiungere numeri record” nella zona dell’Île-de-France nelle prossime tre settimane: la regione della capitale contra circa 12 milioni abitanti e ha attualmente 1521 persone ricoverate in terapia intensiva (per fare un confronto la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e circa 900 in rianimazione). Proprio in questa regione l’AP-HP si aspetta il raddoppio dei ricoveri in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cifre record, in molti casi superiori anche a quelle della prima ondata. Iinchiedono al governo un intervento urgente per misure più severe che riescano ad arginare l’aumento dei contagi. In particolare il consorzio che unisce 39 ospedali universitari dell’area di(Assistance publique-Hôpitaux de Paris AP-HP) ha pubblicato le sue proiezioni che rivelano “la possibilità di raggiungere numeri record” nella zona dell’Île-de-France nelle prossime tre settimane: ladella capitale contra circa 12 milioni abitanti e ha attualmente 1521ricoverate in terapia intensiva (per fare un confronto la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e circa 900 in). Proprio in questal’AP-HP si aspetta il raddoppio dei ricoveri in ...

