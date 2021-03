Covid: Figliuolo, 'in Lombardia da domani con sistema Poste' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Da domani si parte con il sistema Poste anche in Lombardia. Lo ha annunciato il commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine della sua visita dei centri vaccinali in Lombardia. "Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistema informativi della struttura commissariale di Poste, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi", ha spiegato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Dasi parte con ilanche in. Lo ha annunciato il commissario straordinario, generale Francesco Paolo, al termine della sua visita dei centri vaccinali in. "Dalasarà inserita neiinformativi della struttura commissariale di, e gradualmente in maniera veloce si risolveranno tutte le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi", ha spiegato.

