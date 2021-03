Alessia Marcuzzi, polemiche contro l’ospitata da Fabio Fazio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La partecipazione, come ospite di Alessia Marcuzzi, al programma di Fabio Fazio ‘Che tempo fa’, non è passata inosservata, creando, non poche poche polemiche, sia sui social che in alcuni programmi televisivi. Alessia Marcuzzi, pubblicizza le sua linea di prodotti per il corpoDa circa un anno, infatti, la bionda conduttrice , si è lanciata nel mondo dell’imprenditoria, creando e commercializzando sul mercato, una sua linea di prodotti per la cura delle pelle. A ‘Che Tempo che fa’, la Marcuzzi, coinvolgendo Luciana Littizzetto, ha spiegato, passo dopo passo, come utilizzare queste creme, con pose sexi, mimate sul bancone del programma. LEGGI ANCHE–>U&D anticipazioni: Gemma e Tina dopo gli insulti e le grida non è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) La partecipazione, come ospite di, al programma di‘Che tempo fa’, non è passata inosservata, creando, non poche poche, sia sui social che in alcuni programmi televisivi., pubblicizza le sua linea di prodotti per il corpoDa circa un anno, infatti, la bionda conduttrice , si è lanciata nel mondo dell’imprenditoria, creando e commercializzando sul mercato, una sua linea di prodotti per la cura delle pelle. A ‘Che Tempo che fa’, la, coinvolgendo Luciana Littizzetto, ha spiegato, passo dopo passo, come utilizzare queste creme, con pose sexi, mimate sul bancone del programma. LEGGI ANCHE–>U&D anticipazioni: Gemma e Tina dopo gli insulti e le grida non è ...

