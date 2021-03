Startup | Assolombarda | ' decisione Consiglio di Stato su notai è passo indietro'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Startup Assolombarda

Il Tempo

Da maggio 2020 Alessandro Spada è il presidente di. Imprenditore, è Corporate Advisor di Chart ...Sono giornate complesse in. Un po' sottotraccia, durante la pandemia, sta per ... ma non lo è affatto), è attivo dai primi anni 2000 nel settore della meccatronica : fonda una(...Milano, 30 mar. (Adnkronos) - “La decisione del Consiglio di Stato di riportare i notai al centro del processo di costituzione delle srl innovative, ...Lo afferma Jacopo Moschini, vicepresidente con delega all'innovazione e digital transformation di Assolombarda. "Questa misura ... e ai mancati interventi sul costo del lavoro per le startup, a ...