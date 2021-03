Manassero ci riprova nell' Alps Tour in Puglia In testa dopo il 3° giro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manassero riprova

Quotidiano.net

Oggi Matteoparte al comando nell'ultimo giro del torneo dell'Alps Tour. Proprio come accaduto pochi giorni fa, sempre sul campo di Acaya, il giovane veronese prova a vincere. Risalito nel secondo giro ...Oggi Matteo Manassero parte al comando nell’ultimo giro del torneo dell’Alps Tour. Proprio come accaduto pochi giorni fa, sempre sul campo di Acaya, il giovane veronese prova a vincere. Risalito nel s ...Pochi giorni dopo il secondo posto-beffa per Matteo Manassero, sempre a Vernole (Lecce), domani ci sarà una nuova chance per tornare al successo sull'Alps Tour. (ANSA) ...