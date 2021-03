Inter, per Sensi prossimi mesi decisivi: c’è la stima di Conte (Di martedì 30 marzo 2021) prossimi mesi cruciali per Stefano Sensi Tornato in campo con la Nazionale italiana nel match vinto con la Bulgaria di domenica, Stefano Sensi spera di trovare maggiore spazio anche all’Inter in questo scorcio finale di campionato. C’è stima nei confronti del ragazzo, a partire da Antonio Conte, ma i continui problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per tanto, troppo, tempo rischiano di condizionarne il futuro. “Un paio di mesi di campionato, con l’Inter alla ricerca dello scatto finale da scudetto e con il centrocampista alla ricerca del doppio grande obiettivo, unire cioè il tricolore alla chiamata all’Europeo” “In totale dunque i mesi della verità per lui saranno tre, quelli che porteranno a ... Leggi su intermagazine (Di martedì 30 marzo 2021)cruciali per StefanoTornato in campo con la Nazionale italiana nel match vinto con la Bulgaria di domenica, Stefanospera di trovare maggiore spazio anche all’in questo scorcio finale di campionato. C’ènei confronti del ragazzo, a partire da Antonio, ma i continui problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per tanto, troppo, tempo rischiano di condizionarne il futuro. “Un paio didi campionato, con l’alla ricerca dello scatto finale da scudetto e con il centrocampista alla ricerca del doppio grande obiettivo, unire cioè il tricolore alla chiamata all’Europeo” “In totale dunque idella verità per lui saranno tre, quelli che porteranno a ...

