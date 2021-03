Confindustria Lombardia Nord, Scaglia: “Un grande atto di coraggio” (Di martedì 30 marzo 2021) Che agli industriali bergamaschi piaccia la fusione con Confindustria Lecco-Sondrio lo si capisce dai saluti finali e dai messaggi nella chat dell’assemblea. “Complimenti”, “Bravi, bella operazione” scandiscono in molti prima di scollegarsi dopo che Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, saluta dal palco accanto a Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, che ha illustrato gli ultimi risultati delle indagini condotte sul clima sociale, economico e politico in Italia, con un focus sull’associazionismo. Lontano dal palco della sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, il presidente Scaglia ammette di essere “carico ed emozionato”. Come definirebbe questa fusione? Come ha detto Pagnoncelli, in un momento in cui tutti si arroccano questo è un atto di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) Che agli industriali bergamaschi piaccia la fusione conLecco-Sondrio lo si capisce dai saluti finali e dai messaggi nella chat dell’assemblea. “Complimenti”, “Bravi, bella operazione” scandiscono in molti prima di scollegarsi dopo che Stefano, presidente diBergamo, saluta dal palco accanto a Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, che ha illustrato gli ultimi risultati delle indagini condotte sul clima sociale, economico e politico in Italia, con un focus sull’associazionismo. Lontano dal palco della sede diBergamo al Kilometro Rosso, il presidenteammette di essere “carico ed emozionato”. Come definirebbe questa fusione? Come ha detto Pagnoncelli, in un momento in cui tutti si arroccano questo è undi ...

