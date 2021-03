Shtisel 4 e 5 sono nei piani dei creatori della serie, ma a remare contro è il suo successo (Di lunedì 29 marzo 2021) Con la terza stagione che ha debuttato il 26 marzo su Netflix, l’attesa degli estimatori della serie è tutta per il rinnovo di Shtisel 4: non è ancora chiaro se la dramedy israeliana che ha catapultato spettatori di tutto il mondo nel quartiere Gheula di Gerusalemme avrà un seguito, ma i presupposti ci sono. Shtisel 4 potrebbe ancora continuare a raccontare la storia del rabbino vedovo Shulem Shtisel (Dov Glickman) e di suo figlio Akiva (Michael Aloni), spronato dal padre a mettere su famiglia nonostante le sue resistenze. La trama della stagione 3 appena arivata su Netflix riprende quattro anni dopo la fine della seconda, con i giovani Akiva e Libbi sposati e genitori, mentre Ruchami (Shira Haas) sta costruendo una famiglia con il marito Hanina. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Con la terza stagione che ha debuttato il 26 marzo su Netflix, l’attesa degli estimatoriè tutta per il rinnovo di4: non è ancora chiaro se la dramedy israeliana che ha catapultato spettatori di tutto il mondo nel quartiere Gheula di Gerusalemme avrà un seguito, ma i presupposti ci4 potrebbe ancora continuare a raccontare la storia del rabbino vedovo Shulem(Dov Glickman) e di suo figlio Akiva (Michael Aloni), spronato dal padre a mettere su famiglia nonostante le sue resistenze. La tramastagione 3 appena arivata su Netflix riprende quattro anni dopo la fineseconda, con i giovani Akiva e Libbi sposati e genitori, mentre Ruchami (Shira Haas) sta costruendo una famiglia con il marito Hanina. ...

