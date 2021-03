“Mio padre mi legava all’auto col guinzaglio e mi picchiava”: l’incubo di un 16enne a Caserta (Di lunedì 29 marzo 2021) È una storia di violenza quella che arriva da Casertano dove un adolescente di soli 16 anni ha denunciato e fatto arrestare il padre, che era arrivato a legarlo con il guinzaglio al cofano dell’auto. Una vicenda di maltrattamenti quella accertata in pochi giorni dalla polizia di Caserta, che ha fatto scattare le manette nei confronti di un 54enne albanese. Il ragazzo di 16 anni ha riferito che pochi giorni prima il padre lo aveva sorpreso in compagnia di un amico non gradito, tanto da trascinarlo in campagna e legarlo con un guinzaglio al cofano dell’auto per poi colpirlo alla testa, provocandogli un trauma cranico. Ha riferito inoltre di essere stato colpito in precedenza con un tubo usato per irrigare. Picchiata spesso anche la mamma. Il 6 marzo scorso, il ragazzo era scappato da ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) È una storia di violenza quella che arriva dano dove un adolescente di soli 16 anni ha denunciato e fatto arrestare il, che era arrivato a legarlo con ilal cofano dell’auto. Una vicenda di maltrattamenti quella accertata in pochi giorni dalla polizia di, che ha fatto scattare le manette nei confronti di un 54enne albanese. Il ragazzo di 16 anni ha riferito che pochi giorni prima illo aveva sorpreso in compagnia di un amico non gradito, tanto da trascinarlo in campagna e legarlo con unal cofano dell’auto per poi colpirlo alla testa, provocandogli un trauma cranico. Ha riferito inoltre di essere stato colpito in precedenza con un tubo usato per irrigare. Picchiata spesso anche la mamma. Il 6 marzo scorso, il ragazzo era scappato da ...

