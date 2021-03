I rider di JustEat avranno il contratto della logistica Sindacati | “Diventano dipendenti”

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Idi Just Eatlavoratori". Lo annunciano le categorie di Cgil, Cisl, Uil dei trasporti e dei lavoratori atipici, che hanno raggiunto un accordo conTAKEAWAY.com Express Italy Srl. Per i lavoratori del colosso del delivery arriveranno quindi buste paga, ferie, malattia e la tutela contro gli infortuni, anche se una parteretribuzione resterà ancorata al risultato quindi alle consegne fatte. L'intesa è stata confermata anche dal gruppo delle consegne a domicilio, che a novembre aveva annunciato l'avvio del processo di regolarizzazione, secondo il quale Just Eat in Italia prevede nel corso dell'anno l'assunzione di circa 4.000in tutto il Paese.

L'accordo con Just Eat fa ottenere a noi riders una paga all'ora piena, verranno retribuiti i tempi ... e in linea con la strategia europea, che inquadra i rider come lavoratori dipendenti, consentendo ..."Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, è un primo passo per disciplinare la cosiddetta gig economy e garantire maggiori ...FIRENZE: I rider di Just Eat avranno il Contratto nazionale Trasporti Merci e Logistica con un inquadramento di lavoratori subordinati e le conseguenti tutele ...