Pandemia: 6 uomini su 10 hanno sofferto di disfunzioni sessuali (Di domenica 28 marzo 2021) Allarme lanciato dalla Società Italiana di Andrologia (SIA). La Pandemia ha provocato una battuta d'arresto nella sfera intima di molte coppie. Sei uomini su 10, durante il lockdown della scorsa primavera, hanno avuto disfunzioni sessuali, che perdurano per il 24% anche se le restrizioni sono ora meno severe. A segnalarlo è uno studio condotto online nel 2020 dalla Società Italiana di Andrologia (SIA), i cui primi risultati vengono diffusi oggi in occasione dell'avvio dell'iniziativa Keep in Touch 2021, un ciclo di incontri in diretta sul web per chiarire tutti i dubbi sulla salute maschile in tempo di Pandemia. Dopo la prima puntata dedicata alle disfunzioni sessuali, sono previsti altri 9 appuntamenti a cadenza quindicinale, il giovedì dalle 19 ...

